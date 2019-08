Salvini contestato a Catania: "Buffone, buffone"

Matteo Salvini accolto tra le proteste a Catania. Alcuni manifestanti hanno atteso il leader del Carroccio in piazza del Duomo al grido di "buffone, buffone", con cori e striscioni come "Siamo tutti terroni". In piazza anche alcuni sostenitori del vicepremier leghista, con i quali è scoppiato qualche tafferuglio. Salvini prosegue così il suo tour nel Sud Italia, dopo aver raggiunto la Calabria sabato 10 agosto. Anche lì, a Soverato, era stato contestato durante il suo comizio in piazza.