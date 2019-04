Flat tax, Salvini: Far pagare meno tasse è dovere

di vln/mad/ect

Milano, 9 apr. (LaPresse) - "Far pagare meno tasse non è l'obiettivo della Lega, è un dovere e un diritto". Così il vicepremier Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione della 58esima edizione del Salone del Mobile alla Fiera di Rho parlando della flat tax. "Gli italiani ci chiedono di pagare le tasse in maniera più semplice e di pagarne di meno. Non siamo in grado di fare miracoli ma già quest'anno pagheranno meno tasse la partite iva, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti, il libero professionisti. L'obiettivo è di coinvolgere in questo percorso di vantaggio famiglie e lavoratori dipendenti". Secondo Salvini, "l'evasione la sconfiggi se chiedi meno tasse".

