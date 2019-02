Autorizzazione a procedere per Salvini. Il M5S deciderà con il voto online

Il Movimento 5Stelle deciderà la linea sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Diciotti, interrogando gli iscritti via internet lunedì, a 24 ore dal voto in Giunta per le Immunità del Senato. Lo confermano fonti pentastellate. Domenica l'annuncio sul blog delle Stelle e lunedì il voto sulla piattaforma Rousseau. Come è noto, Salvini è accusato di sequestro di persona aggravato limitatamente ai 177 migranti che vennero tenuti sulla nave senza poter sbarcare, per diversi giorni. In un primo momento, Salvini aveva detto di essere pronto a fronteggiare il processo lasciando in questo modo libertà di voto ai senatori del M5S. Poi, però, i legali del leader leghista gli hanno fatto notare i rischi di una condanna e Salvini ha fatto marcia indietro chiedendo un no in commissione e, soprattutto, in aula. L'orientamento dei commissari pentastellati sembrava essere per il no all'autorizzazione spiegato, soprattutto, con il fatto che quelle di Salvini furono tutte decisioni prese collegialmente come governo. Ma il M5S, in passato, ha sempre detto sì alle autorizzazioni a procedere sostenendo che l''immunità parlamentare andrebbe abolita

La presidenza del Senato, intanto, ha comunicato alla Giunta per le Immunità di aver trasmesso alla Procura di Catania i due documenti, a firma del Presidente Conte e dei ministri Di Maio e Toninelli, allegati alla memoria depositata dal ministro Salvini. E' quanto si legge sul resoconto della seduta della Giunta presieduta da Maurizio Gasparri, che si è svolta ieri.



