Milano, 24 mag. (LaPresse) – “Il sostegno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai Giochi di Milano Cortina 2026 è per tutti noi fonte di responsabilità, incoraggiamento e orgoglio. Lavoreremo con ancora più dedizione e determinazione per celebrare i valori Olimpici e Paralimpici con l’energia della cultura italiana contemporanea e del suo spirito unico”. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione Milano-Cortina dopo le parole odierne del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

