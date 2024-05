Milano, 24 mag. (LaPresse) – Un uomo di 41 anni è morto decapitato dopo essere finito contro il guardrail, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 di oggi sull’Asse mediano, in direzione Lago Patria, nel territorio di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, all’altezza dell’esercizio commerciale Gloria.

