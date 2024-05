Il leader M5S ha parlato a margine di un incontro con i cittadini a Casoria, in provincia di Napoli

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine di un incontro con i cittadini a Casoria, in provincia di Napoli, ha espresso la sua opinione sul redditometro: “C’è stato un balletto indecoroso e indecente. Sono un governo di dilettanti e farebbero prima ad andarsene a casa”.

“Meloni ha preparato questo decreto dopo aver detto che era contraria al redditometro – ha aggiunto Conte – e l’effetto finale è che si sono ritrovati in piena campagna elettorale con delle polemiche, e adesso dice che devono rivederlo e ritirare. È una follia: con l’inflazione sono aumentate tutte le spese per i cittadini, anche le spese alimentari e le bollette, e loro nel redditometro hanno messo anche bollette e spese alimentari. Quindi i cittadini si trovano a pagare l’inflazione e con una fascia più alta per quanto riguarda la capacità di spesa, e quindi ne pagano le conseguenze anche sul piano fiscale”.

