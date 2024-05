La segretaria dem al Festival dell'Economia di Trento: "Subisce il diktat di Salvini"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite al Festival dell’Economia di Trento, critica la mancata presa di posizione da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul tema dell’inchiesta in Liguria nell’ambito della quale è finito agli arresti domiciliari il presidente della Regione Giovanni Toti. “Ho seguito con grande attenzione l’intervista di Meloni al Festival. Sono stupita che non abbia colto l’occasione per dire una parola sulla situazione della Liguria e sull’arresto di Giovanni Toti. È il silenzio degli indecenti. Meloni subisce il diktat di Salvini che chiede a Toti di resistere. Chi rischia di non resistere è la Liguria”, ha detto la leader dem a margine del suo intervento.

“Basta scaricare responsabilità su governi precedenti”

Nel corso del suo intervento, invece, Schlein ha risposto a Meloni sulle accuse di malgoverno rivolte ai precedenti governi, in cui era presente anche il centrosinistra. “Se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni una come me non sarebbe mai arrivata ad essere la segretaria del Pd. Dopodiché dico io una cosa a lei: per quanto tempo dopo 19 mesi che è al governo intende scaricare le responsabilità sui governi precedenti?“, ha affermato. “Ci sono 3,5 milioni di italiani che sono poveri anche se lavorano. Noi vogliamo rafforzare la contrattazione collettiva“, ha aggiunto.

