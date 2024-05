Milano, 24 mag. (LaPresse) – Per ridurre i tempi delle liste di attesa ed “evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, le visite diagnostiche e specialistiche possono essere effettuate nei giorni di sabato e domenica e la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni può essere prolungata”. È quanto si legge nella bozza del dl contro le liste d’attesa che approderà in Cdm agli inizi del prossimo mese di giugno.

