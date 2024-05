La premier al Festival dell'economia di Trento

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata al Festival dell’economia di Trento da Maria Latella, spiega le ragioni dietro la frenata del governo sul redditometro, l’accertamento sintetico dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate in base alle abitudini di spesa: “Secondo me ci vuole un attimo più di tempo per guardare nel merito la questione e per ragionare della norma migliore, che sia da una parte a garanzia di una lotta fatta sulla grande evasione e dall’altra garantisca il contribuente rispetto a una assenza normativa che esiste oggi”, ha detto la premier.

