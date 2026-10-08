Legge elettorale, oggi il voto decisivo alla Camera – La diretta

Oggi alla Camera dei deputato il voto finale per la legge elettorale ‘Stabilicum’ (o ‘Menolennum’, come ribattezzato dalle opposizioni) dopo l’ultimo dei tre voti di fiducia incassato ieri dal governo, oggi il voto segreto che stabilirà il futuro della legge elettorale e dell’esecutivo stesso. “L’assemblea procederà alla votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico nel pieno rispetto di quanto previsto dall’articolo 55, comma 2 del regolamento” ha dichiarato ieri il vicepresidente di turno della Camera, Giorgio Mulè (FI), dopo la richiesta avanzata da Più Europa, Pd, M5S e Avs di “garantire l’effettiva segretezza del voto”. “Non può essere messo in dubbio – ha sottolineato Mulè – che la presidenza assicura tutte le condizioni per garantire la segretezza e la libertà di espressione del voto da parte dei deputati. La presidenza non può che limitarsi a fare appello al senso di responsabilità di ciascuno nell’esercizio in concreto del suo diritto di voto”.