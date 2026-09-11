Emma Bonino, il ricordo di La Russa in Senato: minuto di silenzio e lungo applauso

“All’età di 78 anni si è spenta Emma Bonino. Le sue battaglie le conoscete, sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi, ricordando le sue battaglia e la sua personalità. Rivolgiamo ai suoi cari, alla sua famiglia e alla sua comunità politica le più sincere condoglianze e chiediamo all’Aula un minuto, qualche attimo di raccoglimento in sua memoria”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nell’Aula del Senato, ricordando la storica leader radicale. Dopo alcuni secondi di silenzio, l’Aula ha applaudito lungamente.