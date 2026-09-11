Addio a Emma Bonino, quando diceva: "La politica non è morta, c'è una grande voglia di partecipazione”

“Dicono che la politica è morta. Forse quella di palazzo, ma la politica intesa come impegno sui temi che riguardano la vita, i giorni e le notti dei cittadini, io ho visto una grande voglia di partecipazione”. Lo diceva il 9 febbraio 2022 Emma Bonino parlando con i giornalisti a margine di un flash mob organizzato dal Comitato Tutti Sì sui referendum. “Ai cittadini non interessano alleanze improvvisate, ma assicurarsi un fine vita dignitoso e non essere colpevolizzati nei loro atteggiamenti personali e privati”, ha concluso Bonino. La storica leader dei radicali è morta oggi 11 settembre all’età di 78 anni dopo una lunga malattia.