Schlein risponde a Conte sull’Ucraina: “Non funziona così, prima il programma e poi le primarie”

Elly Schlein risponde a Giuseppe Conte in vista delle elezioni politiche 2027 e delle eventuali primarie allargate a tutto il centrosinistra, dalle quali dovrebbe uscire fuori il futuro candidato premier del fronte progressista. La segretaria del Partito democratico ha replicato al presidente del Movimento Cinque Stelle su un tema che da sempre divide le due fazioni, ovvero la guerra in Ucraina e il sostegno militare a Kiev. Per la leader dem è necessario trovare una sintesi e creare un programma condiviso da tutta l’alleanza di centrosinistra prima delle primarie e non decidere all’indomani del voto come proposto dallo stesso Conte.

Conte: “Il nodo Ucraina lo scioglieremo con le primarie”

Il nodo della politica estera “lo scioglieremo con le primarie. Faremo decidere gli italiani. Se dovessi essere partecipe delle primarie e vincente il giorno dopo mi batterò in Europa per trovare una soluzione negoziale che tuteli gli interessi dell’Ucraina, che è il Paese aggredito”, aveva detto il leader pentastellato, intervistato alla manifestazione PiazzAsiago, ad Asiago.

Schlein: “Non funziona così, prima il programma e poi le primarie”

“Non funziona così. Prima il programma condiviso da tutta l’alleanza e poi le primarie, perché chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non soltanto il proprio partito”, ha affermato Schlein. “Ma adesso non perdiamoci in discussioni tra di noi, concentriamoci sui fallimenti di questo governo e sulle nostre proposte concrete, come quella che abbiamo firmato tutti sul congedo paritario, per sostenere milioni di famiglie italiane con cinque mesi pagati al 100% per entrambi i genitori”.

Fratoianni: “Programma distinto dalle primarie dei leader”

Sulla questione si è espresso anche Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi e Sinistra assieme a Angelo Bonelli. “Mi sembra un incidente agostano. Le primarie, ammesso che ci siano, non è che definiscono il capo o la capa, non siamo così, non c’è il presidenzialismo. Non è che chi vince le primarie comanda e decide il programma. Questo è ovvio, prima delle primarie è obbligatorio avere un programma condiviso”, ha dichiarato.

“Il programma non può essere associato alle primarie per la leadership, bisogna distinguerli i passaggi. Le primarie per la leadership sono le primarie per chi, qualora interpreta il programma della coalizione. Ma il programma c’è! Non è legato al leader. Così non funziona, non c’è il presidenzialismo. Il programma si fa insieme”. “Per questo, se mi chiedete ‘come la risolvete? La mia risposta è serena: ne usciremo come è normale fare, discutendone. Ma ne usciremo perché, quello che non sta in piedi è la lettura, anche di qualcuno interno al Partito Democratico, ‘Conte, vuol far saltare l’alleanza!’: questa roba non c’è. Non esiste”, ha aggiunto.

“La politica c’ha la testa più dura delle chiacchiere e di cose che non stanno insieme: battere la Meloni non sta insieme a non avere un’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Come non averla con noi. E siccome però questo vale per tutti, alla fine della fiera, poi, lì si finisce. Come alle amministrative, dove ovunque si sono fatti gli accordi”.