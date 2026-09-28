Salute: alla Camera dei Deputati tavola rotonda sull’Alzheimer

Si è svolta presso la Camera dei Deputati la Tavola Rotonda “Alzheimer: un dialogo condiviso tra Istituzioni, clinici e pazienti”, realizzata con il contributo non condizionante del Gruppo Menarini, con l’obiettivo di approfondire le principali priorità legate alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla presa in carico e all’accesso alle terapie per i pazienti con Alzheimer. Nel corso del confronto è emersa anche la necessità di semplificare l’accesso alle terapie convenzionali per il paziente e per il medico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Nota 85 nella fase successiva alla definizione della diagnosi e del trattamento, rendendo la presa in carico più sostenibile nel tempo.