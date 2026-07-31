Ceuta, scontro politico in Italia. Schlein contro Meloni: “Propaganda irresponsabile”

La crisi migratoria in atto a Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco presa d’assalto da ieri da migliaia di migranti, si ripercuote sullo scontro politico in Italia. Ieri sera la premier, Giorgia Meloni, ha annunciato l’intenzione di prendere in considerazione una sospensione del trattato di Schengen con Madrid: “Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei”, sostiene Meloni. Che aggiunge: “Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti, e all’esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna”.

Sulla stessa lunghezza d’onda tutta la maggioranza, a partire dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che spiega di sostenere questa posizione. Una presa di posizione che ha fatto storcere il naso all’omologo spagnolo, che ha deciso di convocare l’ambasciatore italiano. Ma anche la Lega è dura sul punto: “Le immagini sconvolgenti delle ultime ore, con quasi 50mila clandestini arrivati a Ceuta in meno di 24 ore, certificano il disastroso fallimento del governo socialista di Pedro Sanchez, punto di riferimento della sinistra italiana”, sottolinea il Carroccio, che chiosa: “Di fronte a una situazione di questa gravità, sospendere l’accordo di Schengen e presidiare tutti i confini italiani è una necessità di assoluta urgenza”, aggiunge la Lega.

Schlein a Meloni: “Governo di irresponsabili propagandisti”

La reazione della sinistra non si fa attendere: “Giorgia Meloni anziché dare solidarietà a un Paese di frontiera come il nostro nel contrasto a trafficanti e mafie, apre una crisi diplomatica con la Spagna, e annuncia di voler chiudere Schengen. Ma davvero il Governo non sa che Ceuta è un enclave in Africa e da lì non c’è libera circolazione né verso la penisola spagnola né verso gli altri Paesi europei? È un Governo di irresponsabili propagandisti, che da quattro anni non risolve un problema degli italiani e ogni giorno offre solo un nuovo nemico.

Anziché litigare con le cartine geografiche si occupassero dei prezzi stellari dei carburanti, della crescita a zero e dei salari italiani tra i più bassi d’Europa. Ma anche oggi con la sua propaganda il Governo cercherà di nascondere i suoi fallimenti come nasconde le chat di Delmastro”. Lo dichiara la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Calenda: “Su Ceuta no slogan e propaganda”

“Segnalo che chi arriva a Ceuta non può entrare in Ue – regime speciale – e muoversi all’interno secondo i parametri di Schengen. Così per evitare discussioni inutili, slogan e propaganda”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

M5S: “Su sospensione Schengen propaganda dannosa per l’Italia”

“La vicenda di Ceuta dimostra ancora una volta come l’immigrazione clandestina sia un fenomeno strutturale che riguarda tutti i Paesi europei e che vada gestito in modo coordinato a livello europeo, condividendo responsabilità e sforzi. Invece Meloni usa questo argomento sempre e solo a scopo di propaganda, annunciando provvedimenti inutili, dai blocchi navali ai centri in Albania fino alla sospensione di Schengen, solo per rincorrere Vannacci, senza riuscire ad arginare gli sbarchi e senza offrire soluzioni. Anzi, Meloni ha sempre negato la corresponsabilità europea nella gestione dell’accoglienza, definendo inutili i ricollocamenti e approvando, infatti, un Patto europeo sull’immigrazione che nega ogni meccanismo di solidarietà e redistribuzione e lascia l’Italia sola ad affrontare flussi straordinari”. Lo dichiarano i capigruppo M5S nelle Commissioni Politiche Ue di Senato e Camera, Pietro Lorefice e Filippo Scerra. “Allora chiediamo a Meloni che cosa direbbe se domani sbarcassero in Sicilia decine di barconi con migliaia di clandestini e i governi europei chiudessero le frontiere sospendendo Schengen. Dopo la sua trovata propagandistica nei confronti della Spagna, questo scenario sarebbe molto più probabile. E di certo non sarebbe nell’interesse dell’Italia, che Meloni non difende, troppo impegnata a fare propaganda elettorale. Infine, segnaliamo che la decisione del Governo creerà gravi disagi agli italiani di ritorno dalle vacanze in Spagna, ma anche questo, evidentemente, al Governo non interessa”, concludono.

Finlandia: “Bene Meloni, escludere Spagna da Schengen”

Approvazione per l’idea di Meloni arriva però da altri Paesi Ue. La ministra dell’Interno finlandese Mari Rantanen ha sostenuto la posizione della premier Giorgia Meloni rispetto alla sospensione dello spazio Schengen con la Spagna dopo l’arrivo in massa di migranti a Ceuta. “La Spagna ha completamente fallito nel proteggere il confine esterno dell’area Schengen dalle infiltrazioni. Questa situazione non può continuare. Tutti i paesi europei devono sostenere la proposta di Meloni. I paesi che non adempiono al loro obbligo di proteggere il confine esterno non possono essere membri di Schengen”, ha affermato su X la ministra.