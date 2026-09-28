Garlasco, la difesa di Sempio: "La questione dei pedali riguarda solo Stasi"

“Dal comunicato stampa diffuso oggi dalla procura di Pavia possiamo notare che effettivamente, da quanto sembra, non ci sono nuove fonti di prova, nuovi indizi a carico di Andrea Sempio, ma dovrebbero essere semplicemente controconsulenze da parte dei consulenti della procura volte a smontare le consulenze a suo tempo depositate dalla difesa Sempio”. Lo ha detto l’avvocato Angela Taccia, che con Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, a proposito del secondo avviso di conclusione delle indagini notificato oggi dalla procura di Pavia. Il nuovo atto, ha spiegato la legale, è sostanzialmente identico a quello del 6 maggio. “Oggi provvediamo subito a richiedere con urgenza, telematicamente, la copia di tutti gli atti per avere concreta contezza di tutte le indagini che la procura ha svolto da maggio fino ad oggi – ha aggiunto – Per quanto riguarda la questione dei pedali ritengo che non attenga granché al nostro cliente, ma attiene a una posizione giuridica diversa, che è quella di Alberto Stasi”, ha sottolineato Taccia. Entro i 20 giorni previsti dal codice la difesa ha annunciato il deposito di ulteriori investigazioni difensive e di nuove consulenze integrative.