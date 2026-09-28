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lunedì 28 settembre 2026

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Garlasco, la difesa di Sempio: "La questione dei pedali riguarda solo Stasi"

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“Dal comunicato stampa diffuso oggi dalla procura di Pavia possiamo notare che effettivamente, da quanto sembra, non ci sono nuove fonti di prova, nuovi indizi a carico di Andrea Sempio, ma dovrebbero essere semplicemente controconsulenze da parte dei consulenti della procura volte a smontare le consulenze a suo tempo depositate dalla difesa Sempio”. Lo ha detto l’avvocato Angela Taccia, che con Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, a proposito del secondo avviso di conclusione delle indagini notificato oggi dalla procura di Pavia. Il nuovo atto, ha spiegato la legale, è sostanzialmente identico a quello del 6 maggio. “Oggi provvediamo subito a richiedere con urgenza, telematicamente, la copia di tutti gli atti per avere concreta contezza di tutte le indagini che la procura ha svolto da maggio fino ad oggi – ha aggiunto – Per quanto riguarda la questione dei pedali ritengo che non attenga granché al nostro cliente, ma attiene a una posizione giuridica diversa, che è quella di Alberto Stasi”, ha sottolineato Taccia. Entro i 20 giorni previsti dal codice la difesa ha annunciato il deposito di ulteriori investigazioni difensive e di nuove consulenze integrative.