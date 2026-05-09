Home > Politica > Giuseppe Conte e la malattia: “Ho subìto un intervento, ho temuto il peggio ma ora sto bene”

Giuseppe Conte parla della sua malattia. “Ho temuto il peggio, ma grazie a Dio ora sto bene”, ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando di aver “subìto l’asportazione d’urgenza di una neoplasia. L’intervento è stato delicato, ma è andato molto bene ed è stato risolutivo“. “Ho ricevuto messaggi da tantissimi colleghi dei partiti di opposizione, ma anche dal governo e dal mondo dell’informazione. Ho apprezzato”, ha aggiunto il presidente pentastellato senza però specificare di che neoplasia si trattasse.

Cosa è la neoplasia

La parola neoplasia si usa spesso come sinonimo di tumore e indica la formazione di una massa che cresce in modo anomalo. Questa crescita incontrollata e scoordinata di un gruppo di cellule può essere causa di una vasta casistica di patologie. E’ essenziale distinguere tra neoplasie benigne e maligne: nel primo caso il tumore non genera metastasi e può limitarsi alla sede di origine mentre nel secondo caso il tumore può produrre metastasi e circolare in altre sedi del corpo.