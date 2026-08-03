Campi Flegrei, Giuli contestato: "Il governo non si nasconde"

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato al Parco Archeologico di Pompei, dove è stata presentata la ricostruzione scientifica in bronzo del Canone di Policleto, realizzata a partire dalle matrici della storica Fonderia Chiurazzi. “Sono stato ai Campi Flegrei prima di venire qui e ho visto la situazione dal punto di vista archeologico sotto controllo anche se dobbiamo misurarla. Dal punto di vista dell’esasperazione delle persone va monitorata e bisogna corrispondere alle esigenze di persone che hanno necessità di assistenza”, ha detto Giuli riferendosi al terremoto che ha colpito l’area il 31 luglio scorso. “Sono qua a dimostrazione che il governo non si nasconde, ho voluto cambiare l’itinerario di questa magnifica giornata campana proprio per essere vicino come esponente del governo alla popolazione colpita dal sisma”, ha aggiunto.