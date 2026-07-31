Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 31 luglio 2026

Ultima ora

Terremoto Napoli, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2: blackout in alcuni quartieri

Terremoto Napoli, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2: blackout in alcuni quartieri
Un sismografo che segnala un terremoto
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite
,

Il sisma è stato avvertito a Napoli e provincia. La scossa si è verificata alle 19.46

 Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia. La scossa si è verificata alle 19.46. Secondo una prima stima dell’Ingv la magnitudo è compresa tra 3.7 e 4.2.  In alcuni quartieri di Napoli si stanno registrando interruzioni di corrente dopo la forte scossa di terremoto. Le interruzioni di corrente si stanno verificando in particolare nel centro cittadino, nel quartiere Chiaia e nella zona occidentale. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione anche in provincia.

© Riproduzione Riservata