Terremoto Napoli, scossa di magnitudo tra 3.7 e 4.2: blackout in alcuni quartieri

Il sisma è stato avvertito a Napoli e provincia. La scossa si è verificata alle 19.46

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia. La scossa si è verificata alle 19.46. Secondo una prima stima dell’Ingv la magnitudo è compresa tra 3.7 e 4.2. In alcuni quartieri di Napoli si stanno registrando interruzioni di corrente dopo la forte scossa di terremoto. Le interruzioni di corrente si stanno verificando in particolare nel centro cittadino, nel quartiere Chiaia e nella zona occidentale. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione anche in provincia.