Emergenza caldo a Napoli, Fico: “Strutturare piano efficace per rimboschire città”

“Noi dobbiamo avere un obiettivo che è quello di riforestare, rinfrescare, abbassare la temperatura delle nostre città. Non è una questione solo di Napoli o delle altre città della Campania, è una questione nazionale e mondiale. È un processo da innescare in modo forte, ma quando si parla di rigenerazione si parla sempre di azioni anche sul clima, le due cose oggi devono viaggiare insieme”. Queste le parole di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, intervistato a margine della cerimonia per le celebrazioni dei 10 anni dell’Apple Academy, presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.