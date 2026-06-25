10 anni di Apple Academy, il rettore dell’Università Federico II: "Scommessa vinta, modello da esportare"

“Dieci anni di futuro”. La Apple Developer Academy ha celebrato il primo decennio di attività in una cerimonia che si è svolta presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nell’Auditorium del Campus universitario sono saliti sul palco: il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, Alisha Johnson Wilder, Senior Director for Global Community Impact di Apple, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e con un videomessaggio, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Scommessa vinta, modello da esportare”, ha detto Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II.