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giovedì 25 giugno 2026

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10 anni di Apple Academy, il rettore dell’Università Federico II: "Scommessa vinta, modello da esportare"

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“Dieci anni di futuro”. La Apple Developer Academy ha celebrato il primo decennio di attività in una cerimonia che si è svolta presso la sede di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nell’Auditorium del Campus universitario sono saliti sul palco: il rettore dell’Università Federico II, Matteo LoritoAlisha Johnson Wilder, Senior Director for Global Community Impact di Apple, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e con un videomessaggio, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Scommessa vinta, modello da esportare”, ha detto Matteo Lorito, rettore dell’Università Federico II.