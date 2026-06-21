Italia-Usa, Salvini: “Spero finite incomprensioni”. Tajani: “Da noi buon senso e schiena dritta”

Tornano sul tema delle incomprensioni Italia-Usa, con il doppio botta e risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. “È fondamentale non confondere gli screzi a livello di vertici, con i rapporti fondamentali fra Italia e Stati Uniti, rapporti commerciali di amicizia di collaborazione. Il problema non sono l’Italia e gli Stati Uniti, ma sono i Paesi non democratici e sono i paesi comandati da estremisti islamici che non sono né l’Italia negli Stati Uniti, quindi mi auguro che si chiuda in fretta questa parentesi di incomprensione e si torni a lavorare insieme. C’è sempre una via di uscita”. Così il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega Matteo Salvini, a margine delle primarie del partito a Milano per la scelta del candidato sindaco.

“A me interessa avere ottimi rapporti con la più grande democrazia del mondo -continua Salvini- a prescindere da chi la comanda in questo momento. Attacchi personali non devono sfociare in compromissione dei rapporti diplomatici delle reazioni commerciali e industriali. Noi abbiamo con gli Stati Uniti non una, ma cento partite aperte e anche gli Stati Uniti hanno bisogno di noi, faccio l’esempio dell’alta velocità ferroviaria che negli Stati Uniti è all’anno zero. Noi siamo disponibilissimi a portare i nostri investimenti la nostra capacità negli Stati Uniti a prescindere dagli screzi con la Casa Bianca. Chi attacca in maniera così inutile la presidente del governo italiano attacca tutto il governo italiano e attacca tutti gli italiani detto questo per me è partita chiusa e quindi si lavora insieme”.

Salvini: “Ci coordineremo con governo per festa 2 luglio”

“Non so di che evento si tratti e non so cosa farà l’amico e collega Giorgetti”. Così il vicepremier Matteo Salvini commentando la mancata partecipazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, all’assemblea della Camera di Commercio americana in Italia che si terrà domani a Milano. “Per quello che riguarda la festa il 2 luglio a Villa Taverna, io l’agenda la faccio di settimana in settimana, quindi da qui al 2 luglio c’è tempo: sicuramente faremo qualcosa di coordinato con i colleghi di governo. Non è che uno fa una cosa e uno fa l’altra”, ha concluso Salvini.

Tajani: “Trump incomprensibile, noi buon senso e schiena dritta”

“Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del Presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide e resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti con tutti i Presidenti e vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della visita alla ‘Comunità in dialogo’ a Trivigliano.

“La dimostrazione del grande interesse che c’è da parte americana nei nostri confronti – prosegue – è nei dati dell’export che continuano a crescere, mostrando grande affetto per il prodotto italiano, di qualità. Questo significa che la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense”. “Servono sempre buon senso, moderazione, prudenza – conclude -. Sempre schiena dritta, rispondendo quando le accuse sono infondate ma guardando sempre a una stella polare, la nostra politica estera che è la relazione transatlantica e la difesa dell’Occidente. L’Occidente è la nostra identità”.