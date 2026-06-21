Italia-Usa, Trump: “Meloni cerca mia amicizia per popolarità”. La premier: “Attacchi insensati”

Altro botta e risposta e nuovo scontro via social tra Donald Trump e Giorgia Meloni. A meno di 24 ore dal primo attacco e dopo la replica piccata in un video messaggio diffuso dalla premier, il presidente statunitense torna alla carica.

Le accuse di Trump

Meloni, scrive il tycoon su Truth, “in Italia sta attraversando un momento difficile in termini di popolarità” e “ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, lei vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi ‘numeri’. No, grazie!!!”.

Trump insiste sul fatto che la premier, della quale sbaglia in un primo momento il nome, chiamandola “Gigiorgia“, gli avrebbe chiesto più volte di fare una foto durante il G7 di Evian e sostiene che il presunto “calo di popolarità” sia dovuto all’aver “voltato le spalle agli Stati Uniti d’America, un Paese che ama e protegge sinceramente l’Italia, quando si è trattato di impedire all’Iran di procurarsi o sviluppare un’arma nucleare (ma anche la Nato lo ha fatto, a dire il vero!)”. “Non ci ha nemmeno permesso di utilizzare le piste di atterraggio o di decollo italiane – accusa il tycoon -, causando un enorme inconveniente logistico“.

La replica di Giorgia Meloni

A stretto giro la risposta dura della presidente del Consiglio, che su Instagram scrive in inglese, rivolgendosi direttamente al presidente americano: “Questi attacchi costanti e immotivati sono insensati”, “la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua”. La presidente del Consiglio evidenzia che l’utilizzo delle basi militari americane in Italia “è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non possono essere violati finché sarò primo ministro”.

“L’Italia rimane una nazione sovrana“, rimarca, e quanto alla popolarità “l’essere sua amica non l’ha certo aiutata, né dipende dal mio rapporto con lei, ma dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”. Meloni cerca poi di mettere un punto alla querelle e annuncia, in italiano: “Non tornerò sull’argomento“. Poi l’ultimo affondo: “Credo ancora nell’unità dell’Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all’altezza del nostro compito”.

Le reazioni in Italia: governo e opposizioni divisi

Sulla nuova pagina di quella che somiglia sempre più a una lite tra ormai ex amici interviene il vicepremier Matteo Salvini, secondo il quale “chi attacca il nostro presidente del Consiglio attacca tutto il governo e tutto il Paese”, anche se “questo non può e non deve mettere in discussione i buoni rapporti e le relazioni diplomatiche e commerciali fra Italia e Stati Uniti, che prescindono dal presidente attuale o dal presidente futuro”. Il leader della Lega bolla come “gratuite, inutili e sgradevoli” le parole di Trump e aggiunge che “però non c’è una guerra fra Italia e Stati Uniti, ci sono già troppe guerre e spero che gli Stati Uniti ci aiutino a porre fine ad alcune di queste”.

Secondo il presidente M5S Giuseppe Conte “lo scontro di oggi non è contro un leader che alza la testa, ma è un richiamo all’ordine verso chi ha sempre obbedito senza fiatare, assumendo impegni insostenibili per il popolo italiano”. “Risparmiateci la favoletta del Governo Meloni che tutela l’Italia con la schiena dritta“, è la frecciata dell’ex premier, “chi ha ridotto l’Italia così non la rimetterà in piedi di certo. Tocca a noi”.

Per il responsabile Esteri del Pd Peppe Provenzano “sarebbe bene che la nostra politica estera uscisse il prima possibile dai botta e risposta sui social, da questa grave situazione di imbarazzo del Paese, e tornasse alla serietà del tempo che viviamo e delle risposte necessarie”, mentre il leader di Azione Carlo Calenda evidenzia che “Trump è decisamente un uomo disturbato”. E da Italia viva Matteo Renzi sentenzia che “Meloni ha seguito Trump su ogni fronte. Ha proposto Trump per il Premio Nobel. Hanno trasformato il governo italiano in una squadra di fan del presidente americano. Oggi Trump, con il suo stile, ha abbandonato Giorgia Meloni”.