Social, Valditara: “Approvare al più presto Ddl per divieto ai minori di 15 anni”

“Sulle dipendenze dei social, come sottolineo da tempo, va approvato al più presto il disegno di legge attualmente al Senato. Mi auguro che questo possa avvenire quanto prima”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine del convegno “Dipendenze e prevenzione. il ruolo della comunicazione” in Senato in riferimento al Ddl sul divieto di utilizzo dei social media ai minori di 15 anni. “Ormai è sotto gli occhi di tutti e numerosi studi dimostrano che social, dark web e quant’altro hanno un impatto negativo sui giovani”, ha aggiunto Valditara.