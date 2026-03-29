Social vietati ai minori, Valditara: “E’ inevitabile”. La Lega deposita una proposta di legge

“Nelle linee guida sull’educazione civica e nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito come obbligatoria l’educazione al rispetto, alle relazioni, all’empatia”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a ‘Il Messaggero’ sull’aggressione di Trescore (Bg) da parte di un ragazzo ai danni di una docente. “I ragazzi devono poter studiare in ambienti sicuri dove si riscopra il senso autentico di rapporti positivi, del costruirsi insieme il futuro”, dice Valditara.

“Se per educazione affettiva si intende educare al rispetto, alle relazioni, all’empatia noi siamo il primo governo che ha introdotto questo percorso. E fra qualche settimana partiranno i corsi per la formazione dei docenti”, aggiunge. “Sanzioni e responsabilizzazione dei genitori possono limitare la diffusione dei coltelli tra gli adolescenti, ma servono anche regole contro la dittatura dell’algoritmo dei social network e del web che diffondono veleni tra i ragazzini”, prosegue. “Bisogna intervenire vietando i social ai minori di 15 anni. Penso che sia inevitabile. Questo crimine è nato proprio in rete, spinto dai social”, aggiunge.

La Lega deposita una proposta di legge

– “Stop ai social per gli under 14. È una proposta della Lega, già depositata in Parlamento, per tutelare i minori e aiutare le famiglie. Buonsenso al governo”. Così la lega sui social.