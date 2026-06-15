Ucraina, Meloni: "Da Mosca nuovi brutali attacchi"

“Con Takaichi ci siamo confrontate sull’inaccettabile aggressione russa contro l’Ucraina, riaffermando l’impegno dell’Italia e del Giappone a difesa del diritto internazionale per una pace giusta e duratura e di fronte ai nuovi brutali attacchi russi contro i civili, non possiamo volgere lo sguardo altrove”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale a Villa Pamphilj con la premier giapponese Sanae Takaichi. “Penso che la solidarietà sia fondamentale, particolarmente quando gli attacchi, le aggressioni russe, non si fermano neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell’Unesco – sottolinea Meloni . La fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno ovviamente elementi centrali al vertice del G7 e ribadiremo l’impegno per la riattivazione del processo negoziale per la cessazione del conflitto”.