Ucraina, colpita la cattedrale di Kiev. Zelensky: “Atto di barbarie”. La Russia nega – La diretta

Pesantissimo attacco russo contro l’Ucraina. A Kiev i missili e i droni di Mosca hanno danneggiato la Cattedrale della Dormizione, il cui tetto ha preso fuoco.

Criticità si registrano in generale al complesso del Monastero delle Grotte della capitale, dichiarato patrimonio Unesco. Le vittime dei raid notturni sono almeno quattro, con Volodymyr Zelensky che su X invita la comunità internazionale a non voltarsi dall’altra parte.

It is important that the world does not remain silent in response to this latest act of Russian barbarism. This strike on the Lavra is an attack on the Christian community and on the cultural heritage of humanity. There can be no justification for this or for any other similar… https://t.co/OFz6SmppIE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Per il presidente ucraino si è trattato di “un atto di barbarie russa. Non vi può essere alcuna giustificazione per questo o per qualsiasi altro attacco russo simile”.