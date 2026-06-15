Iran, Schlein: "Speriamo l'accordo sia firmato presto, poi sarà tempo di bilanci per questa guerra illegale"

La segreteria del Pd Elly Schlein, parlando con i cronisti a Torino a margine dell’iniziativa ‘Mimmo Lucà. La fede, l’impegno politico, il futuro da costruire’, è tornata a parlare del conflitto tra Stati Uniti e Iran. “Speriamo tutti che questo accordo sia firmato al più presto, perché questa guerra illegale voluta da Trump e Netanyahu non avrebbe mai dovuto nemmeno cominciare. È chiaro che finché il Libano è in fiamme si fa fatica a parlare di tregue, a parlare di pace, quindi è necessario anche che il governo di Netanyahu si fermi”, ha dichiarato Schlein.

“Poi sarà il tempo, purtroppo, di fare i bilanci dei costi umani, politici, geopolitici e anche economici di questa guerra illegale – ha proseguito la leader del Pd – Perché tutti speriamo che vi sia un accordo che porti a una pace stabile, però sappiamo che tutto ciò che sta facendo l’amministrazione americana di Trump sul piano internazionale sta cercando di sostituire il diritto internazionale con la legge del più forte e del più ricco“.

“Noi, invece, dobbiamo difendere la pace, il dialogo, la cooperazione, le sedi multilaterali come le Nazioni Unite; difendere l’idea che anche davanti a interessi divergenti, a volte anche confliggenti, la strada migliore è quella della diplomazia, della politica, del dialogo. Perché le guerre generano solo conseguenze devastanti sulle popolazioni coinvolte, anche sul popolo iraniano che lotta per la libertà contro un brutale regime teocratico che si è rafforzato in questa guerra, anche perché ha avuto la leva del ricatto sulla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ovviamente ha avuto un impatto molto significativo sull’economia globale, anche su quella italiana. E gli italiani non vogliono pagare il conto delle guerre illegali volute da Trump e Netanyahu e da questi nazionalismi e, quindi, l’Italia ripudia la guerra – lo dice la Costituzione – e deve oggi anche il nostro governo contribuire, invece, a rafforzare le sedi multilaterali, dove sull’uso delle armi e della forza prevale il dialogo, la cooperazione e la pace”, ha concluso Schlein.