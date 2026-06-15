Guerra in Iran, c’è l’accordo. Gli Usa revocano il blocco navale, cala il prezzo del petrolio – La diretta

Iran e Stati Uniti arrivano finalmente all’accordo che segna un punto di svolta in Medio Oriente. Nella tarda serata italiana, entrambi i Paesi hanno annunciato di aver raggiunto l’intesa grazie alla mediazione del Pakistan. 14 i punti del memorandum. La firma dell’accordo è fissata per il prossimo 19 giugno in Svizzera. Esulta Donald Trump, che in un post su Truth ha autorizzato la riapertura “senza restrizioni” dello Stretto di Hormuz, revocando il blocco navale imposto nelle scorse settimane. Stamattina, la prima conseguenza si è vista sul mercato del petrolio, con il prezzo del greggio calato sensibilmente.

Se sul fronte iraniano la situazione sembra essersi sbloccata, non si può dire lo stesso del conflitto tra Israele e Libano. Il pesante attacco sferrato ieri dall’Idf contro la periferia di Beirut ha suscitato le ire della Casa Bianca, con Trump che ha parlato di “mancanza di buonsenso” in Netanyahu. Da parte sua, il premier di Tel Aviv ha chiesto un incontro urgente al presidente Usa: la tensione tra i due non ha mai raggiunto questi livelli.