Iran, Meloni: "Soddisfazione per accordo, fondamentale riapertura Hormuz"

Giorgia Meloni ha parlato anche dell’accordo tra Usa e Iran a margine dell’incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi a Roma. “La convergenza” tra Italia e Giappone “non è solo bilaterale, e forse non è un caso che ci si veda prima dell’inizio di un G7 che inizia stasera e che sarà molto importante, nel quale si discuteranno ovviamente moltissime cose e quindi anche un’occasione per allineare le nostre posizioni, per scambiare i nostri punti di vista in attesa di questo importante confronto”, ha dichiarato la presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni alla stampa al termine del bilaterale a Villa Pamphilj. “Abbiamo condiviso una profonda riflessione sulle grandi crisi internazionali, abbiamo espresso soddisfazione per l’annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran – spiega -, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione. Una sintonia confermata anche dall’adesione del Giappone al comunicato congiunto che è stato diramato da Italia, Regno Unito, Germania e Francia”.