Centrodestra, Donzelli: "Vannacci alleato? Se vota contro governo no"

(LaPresse) “Se Vannacci è al momento un alleato o un nemico? In politica non ci sono nemici ma per me chi vota contro il governo Meloni non è un alleato. Ha votato per sei volte contro la fiducia al governo assieme ad altri. Quando lo sento parlare a volte penso che su alcune cose abbia ragione. Poi però lo vedo in Parlamento votare contro il primo governo di destra della storia d’Italia“. Risponde così il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale organizzazione del partito Giovanni Donzelli alla presentazione del libro di Tommaso Longobardi ‘Senza maschera’ a Roma.

Accanto a lui la capa della segretaria politica FdI e sorella della premier Arianna Meloni e a incalzarlo sull’ipotesi Vannacci il podcaster Davide Marra: “Se si rivelasse un alleato fondamentale per il prossimo governo? Se si rilevasse fondamentale ma avesse delle idee diverse dalle nostre e ci votasse contro in Parlamento non ci potrebbe interessare. Non abbiamo mai scelto gli alleati in base a quello che ci serve ma in base a come si comportano. Sennò avremmo partecipato al governo Draghi e prima ancora Conte. Vannacci non è un alleato perché vota contro il governo Meloni esattamente come Schlein, Conte e Soumahoro”, ha aggiunto Donzelli.