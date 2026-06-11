Meloni attacca Vannacci: “La vera destra non è mai funzionale alla sinistra”

La premier critica Futuro Nazionale e le opposizioni. Ecco cosa ha detto alla Camera e al Senato in vista del Consiglio europeo

Una scudisciata a destra, a Roberto Vannacci, e un’altra a sinistra, al campo largo e, in particolare, ai Cinquestelle dopo la polemica scoppiata a seguito le parole di Francesco Silvestri a Montecitorio. Le comunicazioni alla Camera e al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno sono un’occasione per la premier Giorgia Meloni per lanciare più di un messaggio politico. A un anno dalla fine della legislatura e quindi dalle elezioni del 2027, l’inquilina di Palazzo Chigi scende nell’agone e non le manda a dire.

L’attacco a Vannacci e Pozzolo

Una prima stilettata viene riservata a Futuro nazionale. Succede a due giorni dall’assemblea costituente del partito guidato da Vannacci, dato in crescita nei sondaggi, in programma a Roma sabato e domenica, e dopo le parole del generale al suo debutto a ‘Otto e mezzo’ indirizzate alla premier: “Meloni sia ancora una destra autentica, ma probabilmente dovrebbe dimostrarlo un po’ di più”.

In replica al deputato Emanuele Pozzolo, ex FdI e ora vannacciano, nell’Aula di Montecitorio, Meloni mette i puntini sulle ‘i’: “Mi dispiace che abbia cambiato idea sul tema dell’interesse nazionale, perché quello che stiamo facendo noi a tutela dell’interesse nazionale è quello che c’è scritto nel nostro programma. Lei e altri siete stati eletti all’interno delle file del centrodestra in questo Parlamento. Ciò nonostante per ben sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia”.

La presidente del Consiglio, quindi, rincara la dose: “Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l’interesse nazionale e quindi, di grazia, non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra“. A caldo, contattato al telefono, Vannacci si limita a rispondere: “Sto preparando l’assemblea, non ho sentito nulla e non replico a nulla. Mi voglio concentrare su questo”.

Meloni contro il campo largo

Non solo. Meloni mette poi nel mirino il campo largo. E sui social scrive: “La maggioranza” alla Camera “ha presentato un testo unitario. Le opposizioni, invece, una risoluzione diversa per ogni singolo partito. È una fotografia piuttosto eloquente: quando si tratta di indicare una linea comune all’Italia, il nostro governo trova sempre una sintesi. Il cosiddetto ‘campo largo’ no”. La premier, quindi, aggiunge: “Se non riescono a mettersi d’accordo nemmeno su una risoluzione parlamentare, è difficile immaginare come potrebbero fare una legge di bilancio e governare insieme una nazione. Il campo largo, ridotto a un puzzle con pezzi di scatole diverse, riesce a dividersi anche quando dovrebbe unirsi”.

Questa mattina alla Camera si votavano le risoluzioni sulle comunicazioni del Governo in vista del prossimo Consiglio europeo. La maggioranza ha presentato un testo unitario. Le opposizioni, invece, una risoluzione diversa per ogni singolo partito.



È una fotografia piuttosto… pic.twitter.com/v8OTYgO1Ne — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 11, 2026

Il botta e risposta con Silvestri

Ma a far accendere gli animi a Montecitorio sono state anche le dichiarazioni di Silvestri del M5S. “Il problema è che, dopo il referendum, si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump, ma lei non ha rialzato la schiena, lei ha, semplicemente, indossato delle ginocchiere per stare più comoda“, dice il deputato rivolgendosi a Meloni.

E la replica della presidente del Consiglio non si lascia attendere. “In tema di rispetto delle donne ho ascoltato un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare – rimarca – è che c’è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie, è questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla“.

Il deputato pentastellato, intercettato dai cronisti in Transatlantico, quindi replica: “Non strumentalizziamo. Sono quattro anni che questo governo è inginocchiato a Trump e alla politica di Netanyahu: ecco spiegato l’arcano delle mie parole. Se poi qualcuno ha voluto trasformare l’accusa che ho rivolto ad una chiara postura politica in un atteggiamento sessista, allora c’è malafede”.