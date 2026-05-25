Torino-Juventus, Tajani sugli scontri: "Violenza inaccettabile"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani condanna gli scontri avvenuti domenica sera prima del derby tra Torino e Juventus (match valido per l’ultima giornata di Serie A), durante i quali un tifoso è rimasto gravemente ferito. “I fatti di ieri sono violenze per lo sport, lo sport deve unire, anche la partita di calcio dovrebbe unire, poi ci può essere la rivalità tra i tifosi del Toro e della Juventus. Mi auguro che possa riprendersi il prima possibile questo giovane commercialista che è rimasto ferito. Sono cose che non dovrebbero accadere, abbiamo visto tanti morti, è incredibile che per una partita di calcio ci debbano essere degli scontri così violenti“, ha detto il vicepremier da Roma. “Sono solidale anche con le forze dell’ordine, quattro agenti sono rimasti feriti. Solidarietà al giovane che è rimasto ferito, speriamo che possa uscire presto dall’ospedale e riprendersi, ma è inaccettabile che accadano cose del genere per un evento sportivo, per una squadra o per l’altra. Ma arrivare a scontri che rischiano di far morire le persone, purtroppo ci sono stati troppi morti in Italia anche per questo negli anni passati, non dovrebbe più accadere”, ha aggiunto.

In merito alla mancata qualificazione della Juventus in Champions League, squadra di cui è tifoso, ha detto: “Purtroppo il campo ha dato un giudizio negativo sull’attività, non sempre siamo stati fortunati però c’è stata qualche cosa che non è andata. Purtroppo forse la campagna acquisti, l’inserimento che non è riuscito di alcuni giocatori, ma come abbiamo seguito la Juventus in Serie B, la seguiremo anche in Europa League“.