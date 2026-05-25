Home > Calcio > Serie A, Roma e Como in Champions: Juve e Milan in Europa League

Gasperini e Fabregas fanno festa

L’ultima giornata di Serie A chiude definitivamente la corsa Champions League regalando emozioni, ribaltoni e verdetti pesantissimi. A festeggiare sono Roma e Como, che centrano la qualificazione alla massima competizione europea, mentre Juventus e Milan restano fuori dopo una serata amara e ricca di tensione: giocheranno l’Europa League.

Roma e Como fanno festa: Champions conquistata all’ultima giornata

La Roma espugna 2-0 il Bentegodi contro il Verona già retrocesso e conquista il pass per la Champions League. Dopo un primo tempo bloccato, la gara cambia nella ripresa con l’espulsione di Valentini per doppia ammonizione. Poco dopo i giallorossi guadagnano un calcio di rigore per un tocco di mano di Bowie: Montipò respinge il tentativo di Malen, ma l’olandese ribadisce in rete sulla ribattuta. Nel finale El Shaarawy firma il raddoppio nella sua ultima partita in maglia giallorossa.

A completare la festa europea è il Como, che travolge 4-1 la Cremonese in trasferta e centra una storica qualificazione in Champions League. I lariani passano avanti nel primo tempo con Rodriguez, favorito da una deviazione di Grassi, poi allungano nella ripresa grazie a Douvikas. La Cremonese prova a riaprire la sfida con il rigore trasformato da Bonazzoli, ma il match si chiude definitivamente dopo il penalty assegnato al Como per fallo di Bianchetti su Douvikas e l’espulsione di Grassi. Dal dischetto Da Cunha firma il 3-1 prima del poker personale nel finale.

Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti (Foto di Davide Spada/LaPresse)

Juventus e Milan fuori dalla Champions

Delusione pesante invece per Juventus e Milan, entrambe escluse dalla prossima Champions League. I bianconeri non vanno oltre il 2-2 nel derby contro il Torino, sprecando il doppio vantaggio costruito da Vlahovic. L’attaccante serbo segna due volte tra primo e secondo tempo, ma i granata reagiscono con Casadei sugli sviluppi di un corner e trovano il pareggio nel finale con Adams dopo una respinta corta di Perin. Il derby è stato però segnato soprattutto dagli scontri tra tifoserie avvenuti prima della partita. Il calcio d’inizio è slittato di un’ora dopo il grave ferimento di un tifoso juventino, ricoverato in ospedale in codice rosso e sottoposto a un intervento chirurgico.

Serata amarissima anche per il Milan, sconfitto 2-1 dal Cagliari a San Siro. I rossoneri partono forte trovando il vantaggio dopo appena due minuti con Saelemaekers, ma il Cagliari reagisce pareggiando con Borrelli. Nella ripresa Rodriguez completa la rimonta per la squadra di Pisacane, condannando il Milan all’Europa League tra i fischi del pubblico di San Siro.