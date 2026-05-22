Frase choc su Schlein e Modena, sospesa la consigliera della Lega Piazza

Frase choc della consigliera della Lega Debora Piazza contro Elly Schlein. L’esponente del Carroccio è stata sospesa dal suo partito dopo aver commentato una diretta Facebook di una testata locale relativa che seguiva un appuntamento elettorale a cui partecipava anche la segretaria del Partito democratico: “Non abbiamo qualcuno che guida, con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani, che passa di lì e ci fa un favore”, ha scritto Piazza, che è segretaria e consigliera comunale leghista di Barzanò, in provincia di Lecco.

A seguito delle sue parole, contenenti un riferimento implicito alla tragedia avvenuta sabato scorso a Modena, il suo partito ha preso provvedimenti. “Come Lega Lombarda e Lega lecchese prendiamo totalmente le distanze, in maniera netta e inequivocabile, dalle inaccettabili e assurde frasi scritte in un commento sui social da Debora Piazza, che abbiamo già provveduto a sospendere da ogni nostra carica interna e per cui valutiamo ulteriori provvedimenti disciplinari, da assumere nelle sedi competenti. Naturalmente esprimiamo la nostra solidarietà a Elly Schlein per quanto accaduto“, hanno dichiarato il segretario regionale della Lega Lombarda e capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo, e il segretario provinciale leghista di Lecco, Daniele Butti.

Meloni: “Solidarietà a Schlein per parole inaccettabili”

Dopo la presa di posizione della Lega, è arrivata anche la condanna della premier Giorgia Meloni. “Esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un’esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd. Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico“, ha affermato la presidente del Consiglio, che alcune settimane fa è stata difesa dalla stessa Elly Schlein in Parlamento dopo l’attacco ricevuto da Donald Trump. “La Lega ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni“.

La Russa: “Condanno parole indegne consigliera, solidarietà a Schlein”

A Meloni si è unito anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Mi associo alla condanna unanime espressa per le indegne parole pronunciate in un post da una consigliera comunale a Barzanò, in provincia di Lecco. Affermazioni gravi e inaccettabili e che hanno trovato la giusta e immediata presa di distanza da parte di tutti. Alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e alla comunità di Modena giunga la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica”.

Tajani: “Solidarietà a Schlein per gravi parole consigliera, bene sospensione”

Esprimo solidarietà e vicinanza a Elly Schlein vittima di un commento molto grave da parte di una consigliera comunale della Lega a Barzanò. Evocare l’attentato di Modena per colpire il Segretario del Pd e i suoi militanti durante un comizio a Lecco è un atto molto grave,… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 22, 2026

Netta condanna dell’esponente leghista da parte del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Esprimo solidarietà e vicinanza a Elly Schlein, vittima di un commento molto grave da parte di una consigliera comunale della Lega a Barzanò. Evocare l’attentato di Modena per colpire il Segretario del Pd e i suoi militanti durante un comizio a Lecco è un atto molto grave, inaspettato da chi rappresenta le Istituzioni anche negli enti locali. Bene hanno fatto Matteo Salvini e i dirigenti della Lega ad aver preso subito provvedimenti sospendendo la responsabile. In politica non c’è spazio per la violenza, si combattono le idee mai le persone“.

Conte: “Solidarietà a Schlein, condanna per politica che incita a violenza”

Dalle opposizioni è arrivata la vicinanza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Le frasi becere dell’esponente di Lecco della Lega rivolte alla segretaria Elly Schlein e che incitano alla violenza fanno rabbrividire. Questa non è politica, non è polemica, è una forma di aggressione inqualificabile. A Elly tutta la solidarietà mia personale e della mia intera comunità politica”, ha scritto in una nota.