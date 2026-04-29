Decreto Primo Maggio, Landini: "Non un euro per lavoratori, solo per imprese"

“Decreto primo maggio? Ho trovato singolare che il giorno della festa dei lavoratori tutti i soldi dentro il provvedimento sono per le imprese, per i lavoratori non c’è un euro in quel provvedimento, forse bisognerebbe segnalarglielo”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine della conferenza stampa a Roma per il concerto del primo maggio.

“Tra l’altro – ha proseguito – l’esperienza dovrebbe insegnare che continuare a dare incentivi alle imprese per fare assunzioni non sta determinando un incremento delle assunzioni, perché un’impresa, per assumere, ha bisogno di lavorare e se ha bisogno di lavorare non capisco perché devo continuare a incentivare e non a spendere quei soldi per far fare investimenti e creare una situazione davvero diversa”. “Credo quindi che non ha risolto un problema di quelli che ci sono”, ha concluso.