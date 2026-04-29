Decreto Primo Maggio, Fumarola: "Per noi positivo. Ottimo fissare il TEC"

“Decreto primo maggio? Abbiamo giudicato positivo questo provvedimento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza stampa”. Così la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, a margine della conferenza a Roma del concerto per il primo maggio. “Aspettiamo di leggere compiutamente il testo definitivo per fare delle valutazioni più di merito – ha proseguito – Intanto ci sembra un ottimo risultato quello di aver fissato un principio: il trattamento economico complessivo dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Significa che al di sotto del TEC non è salario degno”.