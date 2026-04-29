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mercoledì 29 aprile 2026

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Decreto Primo Maggio, Fumarola: "Per noi positivo. Ottimo fissare il TEC"

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Decreto primo maggio? Abbiamo giudicato positivo questo provvedimento sulla base di quello che abbiamo ascoltato in conferenza stampa”. Così la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola, a margine della conferenza a Roma del concerto per il primo maggio. “Aspettiamo di leggere compiutamente il testo definitivo per fare delle valutazioni più di merito – ha proseguito – Intanto ci sembra un ottimo risultato quello di aver fissato un principio: il trattamento economico complessivo dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Significa che al di sotto del TEC non è salario degno”.