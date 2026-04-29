Egitto, Tajani: "Seguiamo caso Nessy Guerra, speriamo in terzo grado di giudizio"

“Stiamo seguendo in maniera particolarmente attenta la vicenda”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia Verso la Conferenza nazionale dell’export 2026’ alle Ogr a Torino, a proposito del caso di Nessy Guerra. “Il nostro ambasciatore al Cairo ha seguito sia la mamma che la figlia, d’altronde c’è stata una sentenza di quel paese. Vedremo cosa si potrà fare, sperando che nel terzo grado possa cambiare il giudizio, ma sono in Egitto e noi seguiamo comunque in modo costante”.