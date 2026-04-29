25 aprile, il 21enne arrestato ripreso mentre spara: il video della polizia

Un video diffuso dalla polizia mostra il 21enne Eithan Bondi mentre spara contro due iscritti all’Anpi, il 25 aprile, al termine del corteo di Roma, vicino Parco Schuster. Il giovane responsabile del gesto infatti è stato identificato attraverso l’analisi delle numerose telecamere di videosorveglianza in dotazione al Comune di Roma ed alla Questura capitolina. Nell’immediatezza dei fatti, le due vittime, assistite dal personale del Commissariato di PS Colombo e della Digos, avevano sporto denuncia, fornendo una sommaria descrizione dei fatti. Attraverso l’analisi dei frame estrapolati, gli investigatori sono riusciti a risalire al modello dello scooter e a dati parziali della targa del motoveicolo. Intrecciando i dati disponibili restituiti dalle attività di indagine nell’arco delle prime quarantott’ore con gli esiti degli approfondimenti esperiti attraverso le banche dati della motorizzazione, si è così risaliti al giovane.