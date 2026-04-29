Decreto Primo Maggio, Bombardieri: "Soddisfatti, governo ci ha ascoltato"

“Decreto Primo maggio? Noi siamo molto soddisfatti, perché per la prima volta c’è un intervento legislativo che identifica il salario giusto e dignitoso con i contratti di CGIL, CISL e UIL”. Così il segretario generale della UIL Pierpaolo Bombardieri, a margine della conferenza stampa per il concerto del primo maggio. “Noi avevamo posto un tema molti mesi fa – ha proseguito – quello dei contratti pirata, cioè dei contratti firmati da associazioni datoriali e associazioni sindacali non rappresentative che diminuivano i salari e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Il governo, su nostra richiesta, ha deciso di non esercitare la delega, perché c’è un confronto in corso con CGIL e CISL e le altre associazioni datoriali. Decide di identificare i contratti comparativamente maggiormente rappresentativi come quelli da utilizzare per il salario dignitoso. Fa anche una cosa ancor più importante per noi: condiziona gli sgravi all’utilizzo di questi contratti. Aver visto un cambio tanto importante rispetto ad altre presenze ai convegni di organizzazioni sindacali non rappresentative per me è un passaggio importante, una nostra richiesta che va nel senso giusto”.