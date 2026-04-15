Marta Fascina su Francesca Pascale: “Non conta nulla”. E sui Berlusconi: “Giusto tutto quello che fanno”

Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha parlato del rinnovamento di Forza Italia con Il Messaggero. “Questa è la direzione giusta serve un rinnovamento nel partito nel nome di Silvio. Tutto quello che fanno Marina e Piersilvio è giusto. E’ la direzione giusta da prendere. Ora servono volti nuovi”, aggiunge confermando comunque la fiducia della famiglia Berlusconi in Tajani. A chi parla di un avvicinamento di Francesca Pascale alla Famiglia Berlusconi risponde netta: “Io non voglio parlare di quella persona ma quell’ipotesi è stata smentita. Lei non conta niente”, conclude.

Pascale replica: “Lei conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani”

Non si è fatta attendere la replica di Francesca Pascale che, a Il Fatto Quotidiano, risponde a Marta Fascina. “Ha ragione, io non conto niente: la mia è solo passione politica. Io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po’ diversa. Io parlo sempre per mio conto personale e lo facevo anche quando stavo con Berlusconi, la stessa cosa fa la famiglia. Pensare che ci sia sempre qualcuno dietro è offensivo per entrambi”, conclude Pascale

I nuovi capigruppo di Forza Italia

Dopo l’addio di Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, rispettivamente ex capogruppo di Senato e Camera, i parlamentari azzurri hanno nominato Stefania Craxi ed Enrico Costa come successori. “Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno”, le prime parole da nel suo nuovo ruolo di Costa, che avrebbe fissato come punto fermi “coesione e competenza. Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno. Assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti”. “La mano di Marina Berlusconi?” aveva invece dichiarato Stefania Craxi dopo la sua nomina. “Con lei mi lega un sentimento di stima e affetto che legava anche i nostri padri. Detto questo Marina Berlusconi non è solita mettere becco nelle questioni del partito se non per esprimere opinioni. È stata una decisione condivisa dal gruppo. Tajani resta saldamente il leader di Forza Italia e ha accompagnato questa nomina in ogni passaggio”.