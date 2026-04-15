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mercoledì 15 aprile 2026

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Marta Fascina su Francesca Pascale: “Non conta nulla”. E sui Berlusconi: “Giusto tutto quello che fanno”

Marta Fascina su Francesca Pascale: “Non conta nulla”. E sui Berlusconi: “Giusto tutto quello che fanno”
Marta FAscina (Foto Mauro Scrobogna/LaPresse)
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La replica: “Lei conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento”

Marta Fascina, ultima compagna di Silvio Berlusconi, ha parlato del rinnovamento di Forza Italia con Il Messaggero. “Questa è la direzione giusta serve un rinnovamento nel partito nel nome di Silvio. Tutto quello che fanno Marina e Piersilvio è giusto. E’ la direzione giusta da prendere. Ora servono volti nuovi”, aggiunge confermando comunque la fiducia della famiglia Berlusconi in Tajani. A chi parla di un avvicinamento di Francesca Pascale alla Famiglia Berlusconi risponde netta: “Io non voglio parlare di quella persona ma quell’ipotesi è stata smentita. Lei non conta niente”, conclude.

Pascale replica: “Lei conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani”

Non si è fatta attendere la replica di Francesca Pascale che, a Il Fatto Quotidiano, risponde a Marta Fascina. “Ha ragione, io non conto niente: la mia è solo passione politica. Io non sarò mai come lei che conta 20 mila euro al mese sulle spalle degli italiani senza mai andare in Parlamento. Per me la politica è una cosa un po’ diversa. Io parlo sempre per mio conto personale e lo facevo anche quando stavo con Berlusconi, la stessa cosa fa la famiglia. Pensare che ci sia sempre qualcuno dietro è offensivo per entrambi”, conclude Pascale

I nuovi capigruppo di Forza Italia

Dopo l’addio di Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, rispettivamente ex capogruppo di Senato e Camera, i parlamentari azzurri hanno nominato Stefania Craxi ed Enrico Costa come successori.  “Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno”, le prime parole da nel suo nuovo ruolo di Costa, che avrebbe fissato come punto fermi “coesione e competenza. Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno. Assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti”. “La mano di Marina Berlusconi?” aveva invece dichiarato Stefania Craxi dopo la sua nomina. “Con lei mi lega un sentimento di stima e affetto che legava anche i nostri padri. Detto questo Marina Berlusconi non è solita mettere becco nelle questioni del partito se non per esprimere opinioni. È stata una decisione condivisa dal gruppo. Tajani resta saldamente il leader di Forza Italia e ha accompagnato questa nomina in ogni passaggio”.

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