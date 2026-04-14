Forza Italia, Enrico Costa è il nuovo capogruppo alla Camera

Riunita a Montecitorio, l’assemblea dei deputati di Forza Italia ha eletto per acclamazione Enrico Costa nuovo capogruppo alla Camera. Il passaggio di consegne con Paolo Barelli è stato accolto da un applauso dopo il vertice della scorsa settimana tra il leader forzista Antonio Tajani e i figli del fondatore Silvio Berlusconi, Marina e Piersilvio. La nomina fa tra l’altro seguito a quella di Stefania Craxi, che ha preso il posto di Maurizio Gasparri come capogruppo azzurra al Senato.

Costa: “Il centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti”

Il neo capogruppo di FI alla Camera, Enrico Costa, subito dopo essere stato eletto per acclamazione nell’assemblea dei deputati azzurri alla Camera è intervenuto ricordando il fondatore del partito, Silvio Berlusconi, e ha poi ringraziato Paolo Barelli, la cui “porta è sempre rimasta aperta”, e il segretario nazionale Antonio Tajani. “Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno”, le parole di Costa, che avrebbe fissato come punto fermi “coesione e competenza”. Per quanto riguarda il metodo di lavoro, invece, ha aggiunto: “Parlerò con ciascuno di voi deputati per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno. Assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti”.

Tajani: “Grazie a Barelli, Costa guiderà i deputati con serietà e determinazione”

“Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell’interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento. A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte”. Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in una nota dopo l’avvicendamento alla presidenza del gruppo azzurro alla Camera.

Craxi: “Auguri di buon lavoro a Costa e grazie a Barelli per il lavoro svolto”

“A Enrico Costa gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. La sua solida estrazione liberale, garantista, unita all’esperienza maturata nelle istituzioni, rappresenta una garanzia di guida autorevole, competente e responsabile dei nostri deputati in una fase complessa e delicata della vita internazionale e del Paese. Anche questa sua elezione dimostra ancora una volta che Forza Italia è un partito aperto, capace di attrarre, integrare e valorizzare persone, storie e culture, come avviene fin dalla sua fondazione. È implicitamente un messaggio rivolto a tutto un mondo riformista e liberale che negli anni si è disperso o si è impegnato altrove, un invito a ritrovarsi in questa grande casa. Desidero infine, ma non per ultimo, esprimere un sincero ringraziamento a Paolo Barelli per il lavoro svolto in questi anni alla guida dei senatori azzurri. Un impegno portato avanti con passione e instancabile dedizione. A lui vanno anche i migliori auguri per il ruolo di grande responsabilità che sarà chiamato a ricoprire”. Così Stefania Craxi, presidente dei Senatori di Forza Italia.

Nevi: “Buon lavoro a Costa, grazie a Barelli”

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, Enrico Costa. Sono certo che saprà guidare il gruppo con equilibrio, determinazione e capacità politica in una fase importante dell’attività parlamentare. Allo stesso tempo, rivolgo un sentito e profondo ringraziamento a Paolo Barelli, con il quale ho avuto l’opportunità di collaborare in stretto contatto in questi anni. È stata un’esperienza che mi ha arricchito sotto il profilo umano e politico, contribuendo anche alla crescita complessiva del gruppo. Il passaggio da 44 a 54 deputati rappresenta un risultato straordinario, un vero record, che testimonia concretamente la capacità di Barelli di aggregare, costruire consenso e portare risultati tangibili. A lui va il mio più sincero grazie per il lavoro svolto, mentre al nuovo capogruppo rinnovo gli auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà proseguire su questa strada di crescita e consolidamento del gruppo”. Lo dichiara in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

Barelli: “Continuerò a lavorare per il partito e a sostegno governo”

“Sono orgoglioso del lavoro portato avanti assieme al gruppo parlamentare che mi onoro di avere, per ben due volte, presieduto. Ringrazio tutti i colleghi per gli obiettivi raggiunti in ambito legislativo, per i provvedimenti portati avanti, per le convergenze individuate tra equilibri e sensibilità differenti. L’attività, viva, dinamica della nostra comunità politica sono certo sarà ulteriormente valorizzata da Enrico Costa, a cui mi lega anche un’amicizia personale. Sono certo che Enrico saprà interpretare questo ruolo con determinazione e competenza, nel solco dei valori di Forza Italia, grazie ai quali dieci parlamentari – durante la mia presidenza – hanno scelto di aderire Forza Italia. Io continuerò a lavorare, con la passione e l’entusiasmo di sempre, a sostegno del governo di centrodestra – guidato dal premier Giorgia Meloni – di cui Forza Italia è pilastro fondamentale e, naturalmente, resterò a disposizione dei nostri parlamentari e del nuovo capogruppo per individuare ogni iniziativa utile per evidenziare ulteriormente il lavoro virtuoso già espresso dal gruppo parlamentare che ho avuto la fortuna di presiedere”. Lo dichiara Paolo Barelli, capogruppo uscente di Forza Italia. Sollecitato sulla possibilità di diventare viceministro ai Rapporti col Parlamento ha risposto: “Non ho assolutamente nessuna richiesta, se mi chiederanno qualcosa vedremo, però non c’è nulla. Vedremo, se mi chiederanno qualcosa risponderò, però non è quello il problema”.