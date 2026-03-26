Forza Italia, Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato: “Firme contro Gasparri? Non le ho viste”

“Ho letto delle ricostruzioni fantasiose ma è stata una nomina e un avvicendamento normale all’interno di un gruppo politico che ha una comunità di valori. Decisione presa dal gruppo con grande serenità e di cui si parlava da tempo” sono le prime parole della senatrice di Forza Italia Stefania Craxi fuori da Palazzo Madama dopo la riunione che ha ufficializzato la sua nomina a capogruppo del partito in Senato. “La mano di Marina Berlusconi?” prosegue rispondendo ai cronisti, “Con lei mi lega un sentimento di stima e affetto che legava anche i nostri padri. Detto questo Marina Berlusconi non è solita mettere becco nelle questioni del partito se non per esprimere opinioni. È stata una decisione condivisa dal gruppo. La raccolta firme di 14 senatori per chiedere le dimissioni di Gasparri? Non l’ho vista. La leadership di Tajani resta salda? Tajani resta saldamente il leader di Forza Italia e ha accompagnato questa nomina in ogni passaggio”.