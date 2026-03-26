Gasparri si dimette da capogruppo di FI al Senato, riunione nel pomeriggio

Si dimette il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri. La decisione – a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre – verrà formalizzata oggi nel corso di una riunione dei senatori forzisti che si terrà alle 16.30. All’ordine del giorno della convocazione, infatti, si legge: “Dimissioni Presidente del Gruppo; Elezione nuovo Presidente del Gruppo”. La decisione arriva dopo la lettera firmata da 14 senatori su 20 di FI che chiedevano di fatto la sostituzione di Gasparri. Un nuovo scossone nella maggioranza, dopo il passo indietro di ieri della ministra del Turismo Daniela Santanchè.
Domani Cdm sul decreto fiscale
Il Consiglio dei ministri, inizialmente ipotizzato per oggi, anche se mai convocato, a quanto si apprende dovrebbe tenersi domani alle 17. Si lavora sul decreto fiscale, annunciato nelle scorse settimana, che dovrebbe prevedere il rinvio della tassa da 2 euro sui piccoli pacchi, correzioni sull’iperammortamento escludendo il requisito di investimenti made in Europe previsto dalla manovra. Potrebbe entrare nel provvedimento anche una riapertura dei termini della rottamazione quater, per coloro che non hanno versato la rata di novembre.