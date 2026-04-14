Ue, Meloni: "Serve sospensione Patto stabilità, errore muoversi tardi"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Vinitaly a Verona, ritorno sul tema del Patto di stabilità. “Potrebbe aiutare, certamente. Chiaramente bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l’Europa non dovrebbe sottovalutare l’impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi. Penso che farebbe un enorme errore di valutazione se considerasse di muoversi troppo tardi. Quindi, noi stiamo ponendo una serie di questioni in Europa, il tema anche di prendere in considerazione una sospensione del Patto di stabilità, non intesa come misura che può essere fatta verso il singolo Stato membro, ma come misura generalizzata” così come “sospendere oggi il Cbam sarebbe oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza”, ha detto Meloni.

“Quindi, su questo siamo molto determinati a dare battaglia in Europa, ma per il bene dell’Europa, perché non si può rimanere sempre, diciamo, identici a se stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa e, quindi, crediamo che chi oggi pone con serietà queste questioni sia particolarmente responsabile, e non un irresponsabile come invece alcuni vorrebbero”, ha concluso.