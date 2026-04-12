Ue, Salvini: "Se non cambiano il Patto di Stabilità faremo da soli"

“La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. La cosa assurda è che ancora oggi con le crisi in corso, Bruxelles permetta agli Stati di spendere miliardi per le armi, ma impedisca l’Italia di spendere altrettanti soldi per aiutare chi non ce la fa. O lo cambiano, sto Patto di Stabilità, oppure se continueranno a non sentirci, faremo da soli”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse d’accordo nel sospendere le spese militari per la Nato se dall’Europa non venisse l’ok allo stop al Patto di Stabilità.