Senato, Gasparri eletto presidente Commissione Esteri: "Grande onore. Forza Italia? Non ne parliamo"

Ufficializzata con il voto l’elezione di Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato. “Un grande onore. Essere stato eletto con un consenso pressoché unanime che va anche al di là della maggioranza è anche un riconoscimento del lavoro fatto e di quello che faremo al servizio del Paese e del Parlamento” sono le parole del senatore forzista a commento fuori da Palazzo Madama. E sui movimenti interni al suo partito che lo hanno portato a perdere la carica di capogruppo risponde: “Forza Italia? Adesso non ne parliamo”.