Cinema, il siparietto tra Andrew Scott e Olivia Colman alla presentazione di 'Elsinore': "Organizzerò io la tua festa di compleanno!"

(LaPresse) – Un simpatico siparietto tra i due attori Andrew Scott e Olivia Colman, a Londra alla presentazione di ‘Elsinore’, il film diretto da Simon Stone in cui loro sono protagonisti. “Odio il mio compleanno”, dice Scott, salito alla ribalta per aver interpretato James Moriarty nella serie televisiva ‘Sherlock’. “Organizzerò io la tua festa!” replica prontamente Colman, che oltre ad aver interpretato la Regina Elisabetta II nella fortunata serie ‘The Crown’ , ha vinto nel 2019 il Premio Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione della Regina Anna nel film ‘La favorita’.