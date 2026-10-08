Modena, furto in supermercato: identificati e denunciati 10 studenti

(LaPresse) Sono dieci, tra i 14 e i 18 anni, i giovani identificati e denunciati dai Carabinieri di Modena per il furto commesso in un supermercato del capoluogo. Le denunce, a piede libero, sono state trasmesse alla Procura di Modena e, per i minorenni, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. L’indagine è partita da una vicenda nata da alcuni attriti tra studenti e culminata con il raduno di un gruppo di ragazzi all’esterno di un istituto scolastico cittadino. L’obiettivo sarebbe stato quello di cercare un coetaneo. L’intervento di alcuni docenti, che hanno impedito l’accesso alla scuola e messo al sicuro gli studenti in uscita, ha evitato che la situazione degenerasse. Il gruppo si è quindi spostato verso un vicino supermercato. Una quindicina di ragazzi sarebbe entrata nel negozio creando confusione e approfittando della superiorità numerica per impossessarsi di diversi prodotti dagli scaffali. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri attraverso testimonianze, riscontri sul territorio e comparazioni fotografiche, i giovani avrebbero sottratto confezioni di sushi, tramezzini, dolciumi e bottiglie di alcolici. La merce veniva nascosta sotto i vestiti, nelle tasche delle giacche o direttamente negli zaini di alcuni compagni. La vicenda aveva avuto anche un’ampia eco sui social, attraverso video pubblicati su diverse piattaforme digitali. Gli accertamenti dei militari hanno consentito di ricostruire i singoli episodi e di identificare dieci ragazzi, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine e residenti in diversi comuni della provincia di Modena.