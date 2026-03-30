Crosetto: “No a elezioni anticipate finché c’è la guerra”

Dopo l’esito del referendum sulla magistratura, maggioranza e opposizioni vagliano la strada delle elezioni anticipate, interrompendo così la legislatura prima della sua naturale scadenza. Non mancano però le voci contrarie a questa opzione, che non convince davvero nessuno.

“Il voto anticipato penso spaventi più il campo largo che il centrodestra, visto come si stanno muovendo e viste le differenze totali tra di loro, ma in questo momento il senso di responsabilità ci impone di lavorare per affrontare le varie crisi in atto”, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso di una intervista a La Repubblica. “Se non ci fosse una situazione internazionale così drammatica, penso saremmo andati tutti volentieri al voto per vedere se davvero gli italiani vorrebbero affidarsi ad altri. Tra l’altro, la Costituzione più bella del mondo indica in cinque anni la durata della legislatura”, ha aggiunto.

Crosetto: “Prendere le distanze da Trump? Non abbiamo condiviso la guerra in Iran”

Al ministro si fa presente che il voto chiede al governo di distanziarsi di più dalla guerra di Trump. “Noi non abbiamo condiviso questa guerra e nessuno ci ha chiesto il nostro parere. A noi come a nessun altro. La durata delle guerre non dipende dalla potenza dei più forti, come anche in Ucraina si vede, ma dalla resistenza dei più deboli. L’Iran è più grande dell’Ucraina, ha più abitanti e migliaia di anni di storia. Per questo dobbiamo avere un ruolo nella soluzione diplomatica. Che cosa si intende per distanziarci di più? Allearsi con l’Iran? Perché nelle ultime settimane sembra che esista un solo cattivo e che l’Iran sia un Lussemburgo con meno pioggia”, ha affermato Crosetto, a cui è stato chiesto anche se il governo paga gli attacchi ai giudici. “Non ho condiviso il clima da ultras, ma di certo non è stato generato da una sola parte, anzi. Ci sono state parole sbagliate da persone che non dovevano perdere la testa, ma minacce ancor più gravi da altre che dispongono del potere di attuarle”, ha detto.